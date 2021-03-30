{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сообщение о минировании офиса "Единой России" в Сыктывкаре оказалось ложным

Помещения обследовали кинолог и взрывотехник

СЫКТЫВКАР, 30 марта. /ТАСС/. Информация о минировании офиса регионального отделения партии "Единая Россия" в Сыктывкаре, которая во вторник днем поступила от неизвестного на электронную почту офиса, не подтвердилась. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Коми.

"Кинолог и взрывотехник обследовали все помещения офиса. Информация не подтвердилась. Сообщение оказалось ложным. Проверка продолжится", - сказано в сообщении.

Ранее в МВД сообщили ТАСС, что в 14:40 мск от представителя партии "Единая Россия" поступило сообщение в отдел полиции о том, что на электронную почту пришло письмо, в котором сообщается о "минировании" офиса. Все сотрудники оперативно эвакуировались, отправились на удаленную работу. На месте офис проверяли оперативные службы. Как уточнили ТАСС в региональном отделении, в среду офис продолжит работу в обычном режиме.

Теги
РоссияКоми
Следственный комитет с начала года на 7% увеличил число расследованных тяжких преступлений
Всего за два месяца в суды было направлено 13 840 уголовных дел
Читать полностью