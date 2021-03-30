В Подмосковье ранен спецназовец во время штурма дома, где мужчина открыл стрельбу

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Спецназовец получил огнестрельное ранение во время операции по задержанию мужчины, устроившего стрельбу в подмосковном поселке Вешки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье.

Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье. Главное

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"Сотрудник спецназа получил огнестрельное ранение в ногу, его жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий подтвердила ТАСС факт ранения сотрудника Росгвардии в ходе перестрелки с забаррикадировавшимся в доме в Вешках мужчиной.

"Ранен в ногу боец Росгвардии. Его увезли на скорой помощи", - сказала Врадий.

В операции по задержанию принимают участие спецподразделения Росгвардии "Рысь", "Булат" и "Зубр". На месте работают также сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Прокуратура взяла ход расследования на контроль, на месте происшествия находится Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.

В новость внесены изменения - (18:54 мск) - Добавлен комментарий СК