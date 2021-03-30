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Разлива нефтепродуктов из-за инцидента с судном на заводе в Ленобласти нет

Положение судна сейчас удалось стабилизировать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Нефтепродукты не попали в акваторию Невы из-за инцидента на судостроительном заводе в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

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"По информации МЧС, разлива нефтепродуктов на водной глади Невы в результате крена строящегося судна на заводе "Пелла" не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Ранее в главке МЧС по Ленинградской области ТАСС сообщили, что во вторник на судостроительном заводе судно накренилось, а в трюм начала поступать вода. Положение судна удалось стабилизировать.

Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело после инцидента. По данным СК, судно накренилось при производстве работ на нем. Два человека в результате ЧП пострадали. В настоящее время ведутся поиски двух человек. Как сообщили ТАСС в Северо-Западной транспортной прокуратуре, расследование уголовного дела взято ведомством на контроль.

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