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Следственный комитет с начала года на 7% увеличил число расследованных тяжких преступлений

Всего за два месяца в суды было направлено 13 840 уголовных дел

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Количество расследованных Следственным комитетом уголовных дел о тяжких преступлениях в январе - феврале этого года увеличилось на 7%. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко по итогам оперативного совещания, которое во вторник провел глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"На 7% увеличилось число расследованных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях", - сказала она.

Всего за два месяца текущего года в суды было направлено 13 840 уголовных дел в отношении более чем 15 тыс. обвиняемых. "Для рассмотрения по существу передано в суд 1 134 дела о преступлениях коррупционной направленности, 1 219 дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, и 1 624 дела о преступных посягательствах в отношении детей", - сообщила Петренко.

Председателем Следственного комитета Российской Федерации отмечены положительные результаты работы следственных управлений по Удмуртской Республике, республикам Ингушетия и Марий Эл, Владимирской, Костромской, Смоленской, Магаданской, Пензенской областям. Недостатки выявлены в работе следственных управлений по Рязанской, Ивановской, Томской и Липецкой областям. "В их числе недостатки качества следствия, сокращение числа оконченных уголовных дел, длительные сроки расследования, снижение нагрузки на следователей. Состояние работы по указанным следственным подразделениям поставлено на контроль в центральном аппарате", - сообщила Петренко.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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