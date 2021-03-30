Не менее 20 гранат использовал против силовиков открывший стрельбу мужчина в Подмосковье

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Устроивший стрельбу из своего коттеджа в Вешках местный житель Владимир Барданов использовал против силовиков не менее 20 гранат. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Он время от времени вступает в перестрелку, когда видит движение спецподразделений, а также бросает гранаты. С утра он использовал уже не менее 20 гранат", - сказал источник. В настоящее время боестолкновение возобновилось и не стихает уже 20 минут.

Сама спецоперация по задержанию злоумышленника длится уже более восьми часов. В результате штурма огнестрельное ранение получил сотрудник одного из спецподразделений. Угрозы для его жизни нет.