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Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье

Не менее 20 гранат использовал против силовиков открывший стрельбу мужчина в Подмосковье

В настоящее время боестолкновение возобновилось и не стихает уже 20 минут
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Устроивший стрельбу из своего коттеджа в Вешках местный житель Владимир Барданов использовал против силовиков не менее 20 гранат. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Он время от времени вступает в перестрелку, когда видит движение спецподразделений, а также бросает гранаты. С утра он использовал уже не менее 20 гранат", - сказал источник. В настоящее время боестолкновение возобновилось и не стихает уже 20 минут.

Сама спецоперация по задержанию злоумышленника длится уже более восьми часов. В результате штурма огнестрельное ранение получил сотрудник одного из спецподразделений. Угрозы для его жизни нет.

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РоссияСтрельба в коттеджном поселке в Подмосковье
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