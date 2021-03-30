В ЖК "Аэробус" на севере Москвы начался пожар

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Фасад 34-этажного жилого дома горит на севере Москвы, людей в целях безопасности эвакуируют. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Как отметили в главке, поступила информация о возгорании фасада жилого дома по адресу: Кочновский проезд, д. 4, корп. 2. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений, по предварительной информации, по данному адресу происходило загорание фасада жилого дома с 27-го по 31-й этажи. Площадь пожара уточняется. Пожарные приступили к ликвидации загорания, в целях безопасности людей выводят из здания", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС добавили, что обстановка на месте ЧП спокойная, сил достаточно. "Угрозы людям нет. Информации о пострадавших не поступало. Продолжаются работы по ликвидации загорания", - добавили в главке.

По данным открытых источников, по данному адресу находится элитный жилой комплекс "Аэробус", он введен в эксплуатацию в 2008 году. На первых двух этажах дома расположены кафе, магазины и офисы. В здании установлены современные системы пожаротушения и вентиляции.