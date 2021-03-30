В доме забаррикадировавшегося мужчины в Подмосковье могла находиться оружейная мастерская

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Подпольная мастерская по изготовлению оружия и взрывчатки могла находиться в коттедже Владимира Барданова, устроившего стрельбу по сотрудникам силовых структур в поселке Вешки в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, в своем коттедже он мог организовать мастерскую по изготовлению и переделке оружия, а также взрывчатых веществ для их последующей продажи. Очевидно, что там были складированы гранаты и оружие", - сказал источник.

Он добавил, что шесть единиц оружия официально зарегистрированы на мужчину - три охотничьих карабина, охотничье ружье, охотничья винтовка и один пистолет. По словам собеседника агентства, как к владельцу оружия к нему претензий не было. "Все разрешения он продлевал и проходил медкомиссию, которая, получается, не выявляла у него психических отклонений", - рассказал собеседник агентства.

Спецоперация по обезвреживанию Барданова идет уже девять часов. Его дом горит, верхний этаж полностью охвачен огнем. Сам стрелок пока не обнаружен. Он оказал ожесточенное сопротивление, использовав против силовиков минимум 20 гранат. В результате штурма огнестрельное ранение получил сотрудник одного из спецподразделений. Угрозы для его жизни нет.