Дом в Подмосковье, откуда ведет стрельбу забаррикадировавшийся мужчина, загорелся

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Коттедж в поселке Новые Вешки, где забаррикадировался и ведет стрельбу на протяжении 10 часов хозяин дома, загорелся. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Дом загорелся. В настоящее время горит весь верхний этаж, где, как предполагается, находится стрелявший", - сказал собеседник агентства.

Около 11 утра во вторник к мужчине пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. Мужчина бросил в них гранаты. Когда на место прибыло подкрепление, он открыл стрельбу. Попытки задержать его пока не увенчались успехом. Подозреваемый, Владимир Барданов, постоянно вступает в перестрелку с силовиками и взрывает гранаты. По предварительным данным, у него целый арсенал оружия и боеприпасов. Стрельбу он ведет из автоматического оружия.

В операции по задержанию принимают участие спецподразделения Росгвардии "Рысь", "Булат" и "Зубр". На месте работают также сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Прокуратура взяла ход расследования на контроль.