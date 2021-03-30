Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о стрельбе в Подмосковье

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о стрельбе, устроенной жителем поселка Новые Вешки по силовикам. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Глава ведомства поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением СК России по Московской области по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - сказала Петренко. По ее словам, специальная операция на месте происшествия продолжается.

Во вторник около 11 утра к мужчине пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. Мужчина бросил в них гранаты. Когда на место прибыло подкрепление, он открыл стрельбу. Он постоянно вступает в перестрелку с силовиками и взрывает гранаты, сейчас его дом охвачен огнем.

На месте работают сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии. Во время штурма огнестрельное ранение получил сотрудник спецподразделения.