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Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье

Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о стрельбе в Подмосковье

На месте работают сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о стрельбе, устроенной жителем поселка Новые Вешки по силовикам. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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"Глава ведомства поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением СК России по Московской области по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - сказала Петренко. По ее словам, специальная операция на месте происшествия продолжается.

Во вторник около 11 утра к мужчине пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. Мужчина бросил в них гранаты. Когда на место прибыло подкрепление, он открыл стрельбу. Он постоянно вступает в перестрелку с силовиками и взрывает гранаты, сейчас его дом охвачен огнем.

На месте работают сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии. Во время штурма огнестрельное ранение получил сотрудник спецподразделения.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияСтрельба в коттеджном поселке в Подмосковье
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