На месте накренившегося судна на заводе в Ленобласти привлекли к работам водолазов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Изучение накренившегося судна на заводе в Кировском районе Ленинградской области завершено, на месте проводятся водолазные работы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Во вторник на судостроительном заводе судно получило крен, а в трюм начала поступать вода. Положение судна удалось стабилизировать. Инцидент произошел на площадке судостроительного завода "Пелла".

"На текущий момент времени изучение судна завершено, на месте проводятся водолазные работы. В превентивных мерах организована установка боновых заграждений", - сказали в пресс-службе. В МЧС добавили, что на место направлены психологи ведомства.

По данным регионального главка МЧС, судно планируют вернуть в исходное положение. "В настоящий момент завозятся на территорию объекта боновые заграждения, чтобы обезопасить стабилизацию судна, если будет протечка нефтепродуктов. Сейчас решается вопрос по стабилизации судна. Сейчас оно зафиксировано в креновом положении, и, чтобы его выровнять, будут ставить заграждения", - сказал представитель ведомства.

Судно накренилось при производстве работ на нем. Два человека в результате ЧП пострадали, они получили переломы ребер. Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело после инцидента.

Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что инцидент произошел с судном "Скорпион". По данным сайта предприятия, этот морозильный траулер был спущен на воду в 2019 году. Он строится по проекту 1701, его длина составляет около 61 метра, водоизмещение - 3 тыс. 130 тонн.

В новость были внесены изменения (20:24) - добавлена информация регионального главка МЧС