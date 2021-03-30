При штурме коттеджа в Вешках силовики использовали светошумовую гранату, а не гранатомет

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Светошумовую гранату, а не гранатомет использовали силовики для задержания мужчины, который с 11 утра забаррикадировался в своем доме в коттеджном поселке Новые Вешки и вел стрельбу по правоохранителям. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецподразделений Росгвардии применили гранатомет при штурме дома Владимира Барданова. "Это был не гранатомет, а светошумовая граната - спецсредство, предназначенное для дезориентации злоумышленника", - сказал собеседник агентства.

Около 11 утра во вторник к мужчине пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. Мужчина бросил в них гранаты. Когда на место прибыло подкрепление, он открыл стрельбу. Попытки задержать его пока не увенчались успехом. Подозреваемый - Владимир Барданов, 1960 года рождения. По предварительным данным, у него целый арсенал оружия и боеприпасов.

В операции по задержанию принимают участие спецподразделения Росгвардии "Рысь", "Булат" и "Зубр". На месте работают также сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Прокуратура и центральный аппарат СК взяли ход расследования на контроль.