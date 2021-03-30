В опрокинувшемся судне в Ленинградской области нашли тело мужчины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Водолазы нашли тело мужчины в опрокинувшемся судне на заводе в Ленинградской области, сообщили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Водолазами в хвостовой части судна обнаружено тело одного из пропавших в тросах, [это] мужчина", - сказала представитель ведомства.

ЧП с судном произошло во вторник около 15:15 мск на судостроительном заводе "Пелла". По информации регионального управления МЧС, судно накренилось, и его трюм начала затапливать вода, но затем его удалось зафиксировать, чтобы вода больше не заливалась. На фото с места ЧП, опубликованных МЧС, видно, что судно лежит на боку, однако его, по информации регионального управления МЧС, планируют вернуть в исходное положение.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"). Северо-Западная транспортная прокуратура взяла его расследование на контроль. По данным СК, в результате ЧП пострадали два человека. Пока не установлена судьба одного человека, его ищут водолазы.

Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что инцидент произошел с судном "Скорпион". По данным сайта предприятия, этот морозильный траулер был спущен на воду в 2019 году. Он строится по проекту 1701, его длина составляет около 61 м, водоизмещение - 3 тыс. 130 тонн.