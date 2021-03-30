Пожар в жилой высотке "Аэробус" на севере Москвы локализовали

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в жилом комплексе "Аэробус" в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 20:23 пожар был локализован", - сказали в главке.

В 18:35 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Кочновский проезд, дом 4, корпус 2. Горел его фасад с 27-го по 31-й этажи. Площадь пожара уточняется. Проведена эвакуация дома. Информации о пострадавших не поступало.

По данным открытых источников, по данному адресу находится элитный 34-этажный жилой комплекс "Аэробус", он введен в эксплуатацию в 2008 году. На первых двух этажах дома расположены кафе, магазины и офисы.