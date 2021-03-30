Пожарные приступили к тушению горящего коттеджа в Подмосковье, откуда велась стрельба

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пожарные приступили к тушению возгорания, возникшего во время штурма коттеджа Владимира Барданова, устроившего стрельбу по силовикам. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пожарные вошли в дом и приступили к тушению пожара и разбору завалов", - сказал источник.

Как уточнили в правоохранительных органах, сам стрелок остался в горящей части здания, предварительно, он погиб.

Около 11:00 во вторник к мужчине пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия, после чего он бросил в них гранаты. Когда на место прибыло подкрепление, он открыл стрельбу. Попытки задержать его пока не увенчались успехом. Подозреваемый - Владимир Барданов, 1960 года рождения. По предварительным данным, у него целый арсенал оружия и боеприпасов, а в самом коттедже была оборудована подпольная мастерская по изготовлению оружия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). При штурме дома ранение получил сотрудник спецподразделения.