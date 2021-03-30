Пожар в жилой высотке "Аэробус" на севере Москвы потушили

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пожарные завершили тушение возгорания, возникшего во вторник в жилом комплексе "Аэробус" на севере Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 20:57 - ликвидация пожара", - сказали в ведомстве.

Сообщение о пожаре в Кочновском проезде, дом 4, корпус 2, поступило в 18:35. Горел фасад жилого здания с 27-го по 31-й этаж на площади 70 кв. м. Жильцов и гостей дома эвакуировали, информации о пострадавших не поступало.

По данным открытых источников, по этому адресу находится элитный 34-этажный жилой комплекс "Аэробус", он введен в эксплуатацию в 2008 году. На первых двух этажах дома расположены кафе, магазины и офисы.