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Пожар в жилой высотке "Аэробус" на севере Москвы потушили

Пострадавших нет

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пожарные завершили тушение возгорания, возникшего во вторник в жилом комплексе "Аэробус" на севере Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 20:57 - ликвидация пожара", - сказали в ведомстве.

Сообщение о пожаре в Кочновском проезде, дом 4, корпус 2, поступило в 18:35. Горел фасад жилого здания с 27-го по 31-й этаж на площади 70 кв. м. Жильцов и гостей дома эвакуировали, информации о пострадавших не поступало.

По данным открытых источников, по этому адресу находится элитный 34-этажный жилой комплекс "Аэробус", он введен в эксплуатацию в 2008 году. На первых двух этажах дома расположены кафе, магазины и офисы.

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