На опрокинувшемся судне в Ленинградской области нашли тело второго погибшего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Водолазы нашли тело второго погибшего в опрокинувшемся судне на заводе в Ленинградской области, сообщили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте, [это] женщина", - сказала представитель ведомства.

Ранее в СК сообщали, что в хвостовой части судна нашли тело мужчины. Всего пропавшими после ЧП считались два человека.

По данным пресс-службы МЧС России, поисковые работы завершены. "Поисковые работы завершены", - сказали в пресс-службе, подтвердив, что водолазы в помещениях судна обнаружили и извлекли на поверхность тела двух человек.

ЧП с судном произошло во вторник около 15:15 мск на судостроительном заводе "Пелла". По информации регионального управления МЧС, судно накренилось, и его трюм начала затапливать вода, но затем его удалось зафиксировать, чтобы вода больше не заливалась. На фото с места ЧП, опубликованных МЧС, видно, что судно лежит на боку, однако его, по информации регионального управления МЧС, планируют вернуть в исходное положение.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"). Северо-Западная транспортная прокуратура взяла его расследование на контроль. По данным СК, в результате ЧП пострадали два человека, судьба еще двоих оставалась неизвестной. Их поисками занимались водолазы МЧС.

Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что инцидент произошел с судном "Скорпион". По данным сайта предприятия, этот морозильный траулер был спущен на воду в 2019 году. Он строится по проекту 1701, его длина составляет около 61 м, водоизмещение - 3 тыс. 130 тонн.

В новость были внесены изменения (23:05) - добавлена информация МЧС