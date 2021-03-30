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В Подмосковье нашли тело мужчины, устроившего стрельбу по силовикам

Его обнаружили в сгоревшем коттедже
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Тело мужчины, устроившего стрельбу по силовикам в подмосковных Вешках, обнаружено в его сгоревшем коттедже. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. 

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"Тело стрелка найдено в его сгоревшем коттедже", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что тело находилось в самом эпицентре пожара, в районе чердака, и сильно обгорело, поэтому будет проведена ДНК-экспертиза.

Пожар в доме стрелка Барданова полностью потушен. 

Около 11:00 во вторник к мужчине пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия, после чего он бросил в них гранаты. Когда на место прибыло подкрепление, он открыл стрельбу.

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