Полиция возбудила дело из-за нападения на студента у корпуса университета в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Полиция в Ярославле возбудила уголовное дело в отношении мужчины, напавшего с ножом на студента Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Накануне у входа в юридический корпус ЯрГУ им. Демидова неизвестный напал на студента, пострадавший получил ножевое ранение и был доставлен в больницу. Как ранее сообщали в вузе, студента вызвали по телефону из корпуса на улицу.

"В отношении подозреваемого - мужчины 1988 года рождения - отделом дознания ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данным полиции, потерпевший получил непроникающее ранение брюшной полости в ходе конфликта с нападавшим.