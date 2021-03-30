Цех кожаных изделий загорелся под Ярославлем

ТАСС, 30 марта. Пожар площадью 1 тыс. кв. м возник в цеху кожаных изделий в городе Рыбинске Ярославской области, сообщила журналистам во вторник пресс-служба администрации региона.

"Пожар в цехе кожаных изделий в городе Рыбинске, Ярославский тракт, д. 68. Площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. м. К тушению привлечено 56 человек личного состава и 19 единиц техники. Пострадавших нет", - сообщила представитель пресс-службы.

По ее данным, сообщение от дежурного диспетчера пожарно-спасательной части №8 Рыбинске было получено в 20:36, в 23:19 пожарным удалось локализовать открытое горение.