На Ставрополье подросток погиб при съемке видео в заброшенной воинской части

СТАВРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Тринадцатилетний мальчик погиб во время съемки видеоролика в здании заброшенной воинской части в городе Нефтекумске на Ставрополье. На подростка обрушилась крыша здания, сообщили журналистам во вторник в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следствием установлено, что вечером 30 марта текущего года трое подростков проникли в здание заброшенной воинской части в городе Нефтекумске с целью съемки видеоролика. В этот момент крыша здания обрушилась на 13-летнего мальчика. От полученных телесных повреждений он скончался на месте", - говорится в сообщении.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователь осмотрел место происшествия, допросил свидетелей, изъял вещдоки и назначил судебные экспертизы. Расследование дела продолжается.