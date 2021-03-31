Устроившему стрельбу в Подмосковье проведут посмертную психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Владимиру Барданову, открывшему при задержании стрельбу по силовикам в подмосковном поселке Вешки, проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Скорее всего, в рамках уголовного дела ему будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического состояния", - сказал источник. Он пояснил, что она также помогает установить психологические особенности человека, а также мотивы его действий, совершенных при преступлении.

Сильно обгоревшее тело Барданова было обнаружено после пожара при разборе завалов в районе чердака его дома, где находился очаг возгорания. "По предварительным данным, мужчина погиб от опасных факторов пожара", - уточнил источник. Площадь возгорания, по уточненным данным, составила 65 кв. м.

Около 11 утра во вторник к Барданову пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. Барданов устроил перестрелку с силовиками и бросил в них порядка 20 гранат, отказываясь сдаться, на переговоры он не шел. Ранение получил один сотрудник Росгвардии.

По предварительным данным, у Барданова был целый арсенал оружия и боеприпасов, в доме могла быть мастерская по изготовлению оружия. Спецоперация по обезвоживанию стрелка длилась около 9 часов. Когда начался пожар, мужчина отказался выйти и остался в горящем помещении. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По этой статье ему могло грозить вплоть до пожизненного лишения свободы, а по статье за незаконный оборот наркотиков, если бы доказали, что он действовал в составе группы, - до восьми лет колонии.

Другой источник сообщал ТАСС, что приставы разыскивали Владимира Барданова за долг по налогам в размере 150 тыс. рублей. Кроме того, мужчина был ранее судим.

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