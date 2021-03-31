Под Ярославлем ликвидировали открытое горение

ТАСС, 31 марта. Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 3 тыс. кв. м в цехе кожгалантереи в Рыбинске Ярославской области, пострадавших нет. Об этом ТАСС во вторник сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В 20:36 30 марта от дежурного диспетчера ПСЧ-8 (г. Рыбинск) поступило сообщение о пожаре в цехе кожаной галантереи в Рыбинске. Спасатели работают по повышенному номеру. Площадь пожара увеличилась до 3000 кв. метров. В 23:19 объявлена локализация открытого горения. В 00:02 - ликвидация открытого горения, ведется разбор и проливка",- сообщили в ведомстве, отметив, что пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 56 человек и 19 единиц техники.