На юго-западе Японии произошло извержение вулкана

ТОКИО, 31 марта. /ТАСС/. Извержение вулкана произошло утром в среду на юго-западном японском острове Суваносэ. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

По его сведениям, в результате вулканической активности был зафиксирован выброс крупных пород в радиусе 1 км от кратера. В связи с этим метеорологи повысили уровень опасности со второго до третьего по пятибалльной шкале. Это означает, что к вулкану нельзя приближаться на расстояние менее 2 км.

О пострадавших и разрушениях на острове не сообщается. На нем проживают около 80 человек, однако сама деревня находится в 4 км от вулкана.

Суваносэ - небольшой остров, расположенный в 230 км к юго-западу от крупного города Кагосима. В предыдущий раз извержение вулкана произошло там в декабре прошлого года.