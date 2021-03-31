В Приморье возбудили уголовное дело после гибели горняка на руднике

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего после обвала породы в штольне рудника "Королевский", сообщил ТАСС представитель ведомства.

"По факту гибели работника в шахте возбуждено уголовное дело", - сообщили в управлении. Информацию о статье, по которой оно возбуждено, там пообещали предоставить позже.

Во вторник при проведении подрывных работ произошло обрушение породы в штольне рудника "Королевский" в городе Дальнегорске Приморского края. Смена была выведена из выработки, за исключением одного горняка. В 12:50 мск горноспасатели нашли его тело.

Участок "Королевский" рудника "Николаевский" АО "ГМК "Дальполиметалл" эксплуатируется с 1993 года. В отработке находятся серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина их залегания - от 15 до 250 м.

Прокуратура начала проверку по факту второго за месяц обрушения породы на руднике "Королевский". Ведомство даст оценку обстоятельствам и причинам произошедшего, проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований по охране труда на предприятии. Ранее, в середине марта, в результате происшествия на этом участке рудника оказались заблокированными два горняка, один из них получил травму ног.

"Дальполиметалл" - одно из двух градообразующих предприятий моногорода Дальнегорска в Приморье, где проживают около 34 тыс. человек.