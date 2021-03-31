В Кузбассе возбудили дело о халатности при отлове нападающих на людей бродячих собак

КЕМЕРОВО, 31 марта. /ТАСС/. Следователи СУ СК РФ по Кузбассу возбудили уголовное дело о халатности при отлове бродячих собак в городе Новокузнецке, жители которого стали часто жаловаться на нападение бродячих животных на людей на улицах. По версии следствия, муниципалитет в прошлом году освоил всего 20% бюджетных средств, выделенных на отлов животных, сообщается на официальном сайте регионального следкома.

По версии следствия, областной бюджет в прошлом году перевел городу Новокузнецку порядка 7,8 млн рублей на отлов и содержание бездомных животных, и администрация города заключила с подрядной организацией муниципальный контракт. В результате подрядчик выловил 415 бродячих собак, при этом от местных жителей поступило 2 400 заявок на отлов бездомных животных. "Несмотря на большое количество обращений, должностные лица надлежащим образом не организовали работу по ликвидации этой проблемы", - добавляется в сообщении управления.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Ее организовали в начале текущего года после того, как жители Новокузнецка стали массово жаловаться на стаи бродячих собак в городе, которые ходят по улицам, в том числе рядом с детскими садами. Прокуратура потребовала, чтобы обвинение по делу о халатности было предъявлено чиновникам из администрации Новокузнецка, которые допустили нарушения. По данным Роспотребнадзора, за 2020 год от укусов бродячих собак в Новокузнецке пострадали 612 человек, с начала 2021 года за помощью к медикам после укусов на улице обратились еще 139 граждан. Следствию еще предстоит установить должностных лиц и причины, по которым они допустили нарушения по организации отлова бездомных животных.

"В целях устранения нарушений законодательства об ответственном обращении с животными и санитарно-эпидемиологического законодательства прокурор города Новокузнецка внес главе города представление и потребовал устранить нарушения закона", - добавляют в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

При этом, по данным следствия, в текущем году ситуация с отловом бродячих животных в Новокузнецке пока существенно не изменилась. От жителей поступило почти 840 заявок, при этом выловлены только 184 бездомных собаки. В связи с этим еще одно уголовное дело возбуждено и расследуется по факту оказания подрядчиком муниципалитета услуг, не отвечающих требованиям безопасности.