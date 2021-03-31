В Приамурье подрядчик получил 1 млн рублей за фактически невыполненные работы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере заведено в Амурской области по факту нарушения закона при поставке медицинских информационных систем по нацпроекту "Здравоохранение". Ущерб составил 1 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Амурской области.

"Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в рамках национального проекта "Здравоохранение" организация незаконно получила более миллиона рублей в качестве оплаты за фактически невыполненные работы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что в 2020 году в двух амурских медучреждениях - в противотуберкулезном диспансере и в детском центре реабилитации "Надежда" - собирались установить медицинские информационные системы. Однако при том, что фактически они были не выполнены, подрядная организация получила расчет в сумме 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", по которой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.