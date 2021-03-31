В московской школе девочка потеряла сознание из-за того, что ее не кормили дома

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Семиклассница в московской школе упала в обморок из-за голода. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичной прокуратуры, девочку не кормили дома, где она проживала в антисанитарных условиях.

"30 марта 14-летняя ученица седьмого класса после начала уроков в школе в районе Восточное Дегунино потеряла сознание и была госпитализирована. Со слов ребенка, дома ее плохо кормят", - сообщили в прокуратуре.

Прокуроры установили, что девочка проживает с мамой и папой на Дубнинской улице, семья на учетах не состояла. "В ходе проверки жилищно-бытовых условий было установлено, что у девочки отсутствует спальное место, нет продуктов питания, а условия проживания дома антисанитарные", - сказали в ведомстве.

Сейчас прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям родителей.