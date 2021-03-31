СК завершил расследование дела бывшего сенатора Арашукова и его отца

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, его отца Рауля и других фигурантов. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"В Главном следственном управлении СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова и других членов преступного сообщества, возглавляемого им", - сказала она. По ее словам, к уголовной ответственности за хищение денежных средств, природного газа, должностные преступления в составе преступного сообщества привлечены 20 фигурантов. "Кроме того, Рауфу и Раулю Арашуковым предъявлены обвинения в организации убийств в 2010 году в Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества", - сказала Петренко. Дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Петренко уточнила, что Арашуковым, а также восьми бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли предъявлены обвинения в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, растрате 747 млн рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам.

Бывшим и. о. руководителя следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике Казбеку Булатову, его подчиненному следователю Андрею Филиппову, а также начальнику центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесской Республике Тимуру Бетуганову, которые принимали меры к сокрытию доказательств противоправной деятельности Арашуковых, предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе. "Вину в хищении природного газа и участии в преступном сообществе признали трое обвиняемых", - сообщила Петренко.

По данным следствия, в разное время в период с 2003 года соучастниками ряда тяжких и особо тяжких преступлений стали 20 человек. По уголовному делу допрошено более 400 свидетелей, проведено свыше 200 судебных экспертиз.