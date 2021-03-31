Суд заменил на условное наказание предпринимателю Каковкину из "лондонского списка"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Ростовский областной суд изменил приговор предпринимателю Андрею Каковкину, включенному в "лондонский список" уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, заменив наказание на условное по делу о мошенничестве. Об этом сообщила ТАСС адвокат Ольга Селихова.

Согласно решению Кировского суда Ростова-на-Дону, Каковкин, являясь директором ООО "Торговый дом "Гриф", в августе 2015 года с группой лиц по предварительному сговору похитил денежные средства, принадлежащие ООО "МКТ", в общей сумме 10 млн рублей. Защита бизнесмена обжаловала решение суда, в результате чего реальный срок был заменен на условное наказание. Однако суд кассационной инстанции направил дело в Ростовский областной суд для оценки законности приговора Кировского суда.

"Суд изменил приговор Кировского суда, применили ст. 73 УК РФ ("Условное осуждение"), повторили апелляционное определение [Ростовского] областного суда, которое принималось до этого", - сказала Селихова.

Ранее представитель потерпевшей стороны адвокат Генрих Хачатуров сообщал ТАСС, что Каковкин находится под стражей в рамках расследования другого уголовного дела, по которому его подозревают в хищении $400 тыс. у одного из ростовских предпринимателей.

Каковкин стал первым членом "лондонского списка" Титова и вернулся из-за рубежа в Россию в феврале 2018 года. 23 октября 2019 года приговором Кировского районного суда Ростова-на-Дону он был осужден за мошенничество и приговорен к трем годам лишения свободы. В январе Ростовский областной суд изменил назначенное Каковкину наказание на условное с испытательным сроком два года. 22 января 2020 года Каковкин вышел из СИЗО.

"Лондонский список" - условное название списка бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения.