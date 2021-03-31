В Москве под суд пойдет экс-чиновник, пообещавший должность губернатора за €35 млн

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Следователи завершили расследование дела в отношении бывшего вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева, обещавшего знакомому должность губернатора за €35 млн. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК.

"Главным следственным управлением СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Виктора Нечаева, обвиняемого в покушении на мошенничество", - уточнили в СК.

Нечаев в 2014 году занимал должность вице-губернатора Новгородской области, до этого был замглавы правительства Мордовии - министром науки. По данным следствия, с мая по июнь 2020 года он узнал, что один из его знакомых хочет стать губернатором в одном из регионов. "За денежное вознаграждение в размере €35 млн Нечаев обещал оказать полное содействие в назначении на должность, хотя такой возможности он не имел, выполнять принятые на себя обязательства не собирался", - сообщили в СК.

Мужчина был задержан при получении первой части требуемой суммы. Передача денег проходила под контролем оперативных сотрудников ФСБ России. Во время следствия он признал вину.

Ранее Нечаев уже был осужден за совершение аналогичного преступления. В 2016 году он получил 3,5 года колонии, в 2018 году освободился условно-досрочно.