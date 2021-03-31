В Люберцах вновь заминированы все школы и детские сады

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех школах и детских садах Люберец, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о минировании всех школ и дошкольных учреждениях в Люберцах. Для проверки направлены специалисты", - сказал собеседник агентства.

Сообщение поступило на электронную почту подмосковного главка МЧС. Ранее подобные электронные письма приходили также на почту ФСБ.

Подобные сообщения с угрозами взрывов в Люберцах поступают с января 2020 года. Они касались не только учебных учреждений, но и железнодорожных станций, зданий органов власти и филиалов банков. Все они оказывались ложными.