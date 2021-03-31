В доме устроившего стрельбу по силовикам в Подмосковье нашли склад оружия

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Склад боеприпасов и оружия нашли в коттедже Владимира Барданова, устроившего стрельбу по силовикам во время задержания в поселке Вешки в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

"В одном из помещений дома обнаружены коробки с патронами, магазины к ППШ, СВД, к автомату Калашникова, гранаты Ф-1, РГД-5, оружие, в числе которого револьверы и пистолеты Макарова", - сказал источник. По его словам, подтверждается версия, что Барданов был подпольным оружейником. "Все изъятое будет направлено на экспертизу", - сообщили в правоохранительных органах.

Около 11 утра во вторник к Барданову пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. В ответ на это он устроил перестрелку с силовиками и бросил в них порядка 20 гранат, отказываясь сдаться и не соглашаясь на переговоры. В ходе длившейся более девяти часов спецоперации ранение получил один сотрудник Росгвардии. В ходе спецоперации в домовладении произошел пожар. Барданов отказался выйти и остался в горящем помещении. Позже было найдено его обгоревшее тело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). По этой статье ему могло грозить вплоть до пожизненного лишения свободы, а по статье за незаконный оборот наркотиков, если бы доказали, что он действовал в составе группы, - до восьми лет колонии. Другой источник сообщал ТАСС, что приставы разыскивали Владимира Барданова за долг по налогам в размере 150 тыс. рублей. Кроме того, мужчина был ранее судим.