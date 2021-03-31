В Москве в частной клинике умерла женщина, пришедшая на МРТ головного мозга

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Женщина умерла в частной клинике в центре Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, она пришла в клинику на МРТ головного мозга и сдачу анализов, но ей внезапно стало плохо.

"Накануне в полицию поступило сообщение о том, что в частной клинике скончалась женщина, которая пришла туда на МРТ головного мозга и сдачи анализов, но ей внезапно стало плохо. Ее доставили в реанимацию, но спасти не удалось. Женщина скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Источник уточнил, что речь идет о Европейском медицинском центре, расположенном на улице Щепкина в центре Москвы.