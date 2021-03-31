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Из магазина одежды в центре Москвы украли 1,8 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Неизвестный украл из кабинета управляющего магазином в центре Москвы 1,8 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне днем в полицию поступило сообщение о том, что 29 марта неизвестный в темной маске, в капюшоне и темной одежде с помощью дубликата ключа незаконно проник в кабинет магазина в Бутиковском переулке, дом 5, где из ящика письменного стола похитил 1 800 000 рублей, принадлежащих управляющему, а также его паспорт, после чего с места совершения преступления скрылся", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, магазин одежды, где была совершена кража, находится в жилом шестиэтажном доме на первом этаже. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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