Траулер на заводе в Ленобласти мог опрокинуться из-за перегруза при испытаниях

ТАСС, 31 марта. Судно на заводе "Пелла" в Ленинградской области, по предварительным данным, перевернулось в ходе испытаний по кренованию - экспериментальному определению центра тяжести и устойчивости на воде с помощью грузов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Предварительная причина ЧП - испытания по кренению судна, перестарались с грузом", - сказал собеседник агентства.
Другой источник в экстренных службах отметил, что в баках судна в момент ЧП находилось 10 тонн топлива. В результате ЧП, по данным источника ТАСС, погиб житель Ленинградской области, а также женщина с неустановленной регистрацией, которая, вероятно, является уроженкой одной из азиатских стран СНГ. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.