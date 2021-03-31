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Уголовное дело возбуждено после поджога грузовых машин в промзоне на северо-востоке Москвы

Полицейские установили, что неизвестные совершили поджог машин, а затем скрылись

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после поджога грузовых машин на территории шиномонтажной мастерской в промзоне на улице Стартовой на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога)", - сказал собеседник агентства. По его словам, полицейские, прибыв на место ЧП по вызову, установили, что неизвестные совершили поджог машин, а затем скрылись.

Пожар на открытой площадке шиномонтажной мастерской на улице Стартовой начался в ночь на вторник. Огнем были охвачены 25 грузовых машин, они полностью сгорели. Площадь пожара составила 400 кв. метров. Пострадавших нет.

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