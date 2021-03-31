Устроивший перестрелку с силовиками в Подмосковье стрелял из пулемета Дегтярева

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Владимир Барданов, устроивший накануне стрельбу по силовикам в подмосковном Новые Вешки, стрелял из ручного пулемета Дегтярева 1948 года выпуска. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе боя Барданов стрелял из пулемета Дегтярева 1948 года. Это оружие сейчас найдено в его сгоревшем доме. Оно сильно обгорело, однако будет направлено на исследование", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в ходе боя подозреваемый также применял автоматы Калашникова и пистолет-пулемет Судаева времен Великой Отечественной войны.

"Во время боестолкновения с росгвардейцами Барданов активно перемещался по дому и периодически менял оружие. В сгоревшей части дома обнаружен также пистолет-пулемет "Кедр" с глушителем. Оружие этого типа сейчас имеется на вооружении МВД и Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

Как отметил источник ТАСС, в начале перестрелки Барданов открыл огонь из автоматического оружия на поражение, предупредив силовиков, чтобы уходили. "Сначала он утверждал, что защищает семью, удерживая их. Затем выпустил из дома дочь с детьми 4 и 8 лет. Во время штурма он даже открыл огонь по силовикам из гранатомета, из-за чего в доме произошел первый пожар", - добавил собеседник агентства.

В ходе длившейся более 9 часов спецоперации ранение получил один сотрудник Росгвардии. К вечеру в доме произошел второй пожар. Барданов отказался сдаться и остался в горящем помещении. Позже было найдено его обгоревшее тело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). По этой статье ему могло грозить вплоть до пожизненного лишения свободы, а по статье за незаконный оборот оружия, если бы доказали, что он действовал в составе группы, - до 8 лет колонии. Другой источник сообщал ТАСС, что приставы разыскивали Барданова за долг по налогам в размере 150 тыс. рублей. Кроме того, мужчина был ранее судим.