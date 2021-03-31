Кишечную инфекцию выявили у 11 человек после банкета в ресторане Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Более 10 посетителей ресторанного комплекса в Санкт-Петербурге заразились кишечной инфекцией, среди госпитализированных один ребенок. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"На 31.03.2021 г. среди гостей банкета, проходившего в ресторанном комплексе "Сказка Востока 1001 ночь", зарегистрировано 11 случаев острой кишечной инфекции. Госпитализировано 10 человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении

Управление начало санитарно-эпидемиологическое расследование, а также организовало медицинское освидетельствование и лабораторное обследование персонала заведения.