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Кишечную инфекцию выявили у 11 человек после банкета в ресторане Петербурга

В больницу доставили десять человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Более 10 посетителей ресторанного комплекса в Санкт-Петербурге заразились кишечной инфекцией, среди госпитализированных один ребенок. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"На 31.03.2021 г. среди гостей банкета, проходившего в ресторанном комплексе "Сказка Востока 1001 ночь", зарегистрировано 11 случаев острой кишечной инфекции. Госпитализировано 10 человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении

Управление начало санитарно-эпидемиологическое расследование, а также организовало медицинское освидетельствование и лабораторное обследование персонала заведения.

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