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Взрыв произошел на предприятии в Великом Новгороде

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 марта. /ТАСС/. Взрыв на предприятии по производству трансформаторов произошел в Великом Новгороде, один человек пострадал, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Произошел взрыв на предприятии, выпускающем трансформаторы, предварительно, один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил ТАСС собеседник агентства, ЧП произошло на предприятии "Гаро".

В региональном Минздраве добавили, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. 

Группа Компаний "Гаро" - разработчик, производитель и поставщик приборов и оборудования для проведения технического контроля, диагностирования и ремонта автомобильных транспортных средств.

В новость были внесены изменения (12:47 мск) - добавлен комментарий регионального Минздрава. 

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