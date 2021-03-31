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Дело в отношении Ивана Белозерцева
Обновлено 

Бориса Шпигеля везут в больницу "Матросской Тишины" из-за проблем со здоровьем

Бизнесмен является фигурантом уголовного дела экс-главы Пензенской области
Борис Шпигель (справа) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Борис Шпигель (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Бизнесмена Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, экстренно госпитализируют в больницу СИЗО "Матросская Тишина".

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Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина.

"Вчера поздно вечером Шпигеля перевели в СИЗО-4. Там его состояние здоровья ухудшилось. Он заявил нам об этом сегодня утром, когда мы посетили его в изоляторе. И после этого было принято решение о его госпитализации. Сейчас его экстренно перевозят в больницу "Матросской Тишины", - сказала она.

Ранее другой член ОНК, Александр Хуруджи, сообщил ТАСС, что у Шпигеля есть заболевания, которые препятствуют содержанию его под стражей.

Теги
РоссияПензенская областьДело в отношении Ивана Белозерцева
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