Бориса Шпигеля везут в больницу "Матросской Тишины" из-за проблем со здоровьем

Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина.

"Вчера поздно вечером Шпигеля перевели в СИЗО-4. Там его состояние здоровья ухудшилось. Он заявил нам об этом сегодня утром, когда мы посетили его в изоляторе. И после этого было принято решение о его госпитализации. Сейчас его экстренно перевозят в больницу "Матросской Тишины", - сказала она.

Ранее другой член ОНК, Александр Хуруджи, сообщил ТАСС, что у Шпигеля есть заболевания, которые препятствуют содержанию его под стражей.