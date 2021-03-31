Задержаны двое подозреваемых в убийстве подростка из Москвы в Солнечногорске

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Следователи задержали двух мужчин по подозрению в убийстве 16-летнего студента из Москвы в Солнечногорске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве 16-летнего московского студента, - сообщила Врадий. - В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу".

По данным следствия, в ночь с 29 на 30 марта подозреваемые в квартире в Солнечногорске распивали спиртные напитки в компании потерпевшего и их знакомой. Затем мужчины и подросток покинули квартиру и на улице между ними произошла внезапная ссора, в ходе которой подозреваемые множество раз ударили ножом. Подросток скончался на месте происшествия.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в квартире в Солнечногорске был жестоко убит 15-летний подросток, приехавший туда гулять из Зеленограда, на его теле обнаружены 38 ножевых ранений. По обвинение в его убийстве арестован 26-летний местный житель.