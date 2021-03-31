Полиция в Крыму в 2020 году выявила 15 преступлений террористической направленности

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в 2020 году выявили в Республике Крым 15 преступлений террористической направленности, сообщил министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда, выступая в среду с годовым отчетом перед Госсоветом Крыма.

"Продолжается работа по пресечению терроризма и экстремизма, сотрудниками МВД выявлено 15 преступлений террористического характера и одно преступление экстремистской направленности", - сказал Каранда.

Он уточнил, что сотрудники министерства также проводят мониторинг информационных потоков в интернете "с целью выявления лиц и организаций, размещающих в сетях публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, а также лиц, которые участвуют в боевых действиях на Украине, в Сирии и других странах".

В целом, по его словам, количество преступлений в Крыму в 2020 году выросло на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. При этом количество тяжких преступлений снижается, но в 2,3 раза выросло число преступлений, совершенных через интернет.