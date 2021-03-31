Депутата думы Ставропольского края арестовали по подозрению в даче взятки

СТАВРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Суд арестовал по подозрению в даче взятки самого молодого депутата шестого созыва думы Ставропольского края Владимира Дорошенко. Об этом сообщили ТАСС в Ставропольском краевом суде.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 26 дней", - сказал собеседник агентства.

По информации Александровского районного суда Ставрополья, где избиралась мера пресечения, ему вменяют уголовную статью "Дача взятки в крупном размере". Как сообщили в среду в пресс-службе районного суда, ходатайство об аресте направил следователь Александровского межрайонного следственного отдела. Общая сумма взятки, согласно материалам дела, составила 1 млн рублей.

"Членство в партии "Единая Россия" Владимира Дорошенко приостановят решением президиума регионального политсовета "Единой России". В "Единой России" предусмотрен порядок - при предъявлении официального обвинения в совершении преступления членство в партии автоматически приостанавливается до решения суда", - сообщили журналистам в среду в региональном исполкоме партии в Ставропольском крае.

Дорошенко родился в 1994 году. В 2016 году он возглавил крестьянское (фермерское) хозяйство, а в 2017 году занял пост управляющего делами администрации муниципального образования Новокавказского сельсовета. С 2018 года по настоящее время возглавляет сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив "Новокавказский" в селе Александровском.

В сентябре 2020 года Дорошенко избрали депутатом краевой думы во время дополнительных выборов. Место было вакантным с мая 2020 года, когда парламентарии лишили мандата Алексея Назаренко - он был объявлен в розыск после возбуждения в отношении него нескольких уголовных дел. Причиной лишения мандата Назаренко стало непредставление в необходимый срок сведений о доходах и расходах.