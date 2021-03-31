Около 30 единиц оружия найдено в доме стрелявшего в силовиков в Подмосковье

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 30 единиц огнестрельного оружия и порядка 20 гранат в коттедже Владимира Барданова, устроившего стрельбу в подмосковном поселке Вешки. Об этом в среду сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Сейчас следственные действия в доме Барданова продолжаются. На данный момент уже найдено более 30 единиц оружия, в основном среди них наганы, пистолеты Макарова, автоматы Калашникова. Также в доме обнаружено около 20 гранат, огромное количество патронов, которые пока даже не пересчитаны", - сказал собеседник агентства. Он не исключил, что это не все найденное оружие. "В доме мог быть еще склад, сейчас ведется обследование коттеджа и участка металлодетекторами", - сообщили в правоохранительных органах. Источник уточнил, что общая площадь участка составляет около 2,5 тыс. кв. метров.

По его словам, в основном все оружие времен Великой Отечественной войны, но с восстановленными боевыми функциями.

По данным правоохранительных органов, официально на Барданова были зарегистрированы шесть единиц оружия - три охотничьих карабина, охотничье ружье, охотничья винтовка и один пистолет. По словам собеседника агентства, как к владельцу оружия претензий к нему никто не высказывал. "Все разрешения он продлевал и проходил медкомиссию, которая, получается, не выявляла у него психических отклонений", - рассказал собеседник агентства.

Во вторник утром к Барданову пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. В ответ на это он устроил перестрелку с силовиками и бросил в них порядка 20 гранат. Спецоперация по его обезвреживанию длилась около девяти часов, во время штурма начался пожар, в результате которого Барданов погиб. СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Ранение получил сотрудник Росгвардии.



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