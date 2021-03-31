Суд арестовал ключевого подозреваемого по делу о прослушке политиков в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде ареста до 26 мая подозреваемому по делу о незаконной прослушке чиновников и депутатов Евгению Базанову, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 26 мая 2021 года включительно", - сказал судья.

По словам судьи, Базанов в рамках соединенного в одном производстве уголовного дела обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. При вынесении решения суд также принял во внимание информацию от УФСБ по Свердловской области о причастности Базанова к иным преступлениям, совершенным организованной группой, а также о том, что он пытался скрыться на территории иностранного государства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Базанов также является ключевым подозреваемым по делу о прослушке политиков в Екатеринбурге. Запись разговоров велась осенью 2019 года в отношении чиновников городской администрации, депутатов гордумы, а также региональных властей и представителей крупных коммерческих компаний.

Задержания других фигурантов дела были проведены 30 марта, их проверяют на причастность к нападениям на жителей города из сферы политики и ЖКХ.