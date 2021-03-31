Уроженец Башкирии угрожал взорвать ТЦ в Набережных Челнах

КАЗАНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали уроженца Башкирии, угрожавшего взорвать торговый центр в Набережных Челнах. Обнаруженная у него граната оказалась муляжом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану.

"30 марта около 15:00 на пульт отдела вневедомственной охраны Росгвардии в Набережных Челнах поступило сообщении о срабатывании тревожной сигнализации в торговом центре по проспекту Сююмбике. Информация была передана находившемуся неподалеку наряду ОВО, который сразу отправился к охраняемому объекту", - говорится в сообщении.

На месте инцидента охранник ТЦ пояснил росгвардейцам, что несколько минут назад к нему подошел явно нетрезвый мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на гранату, и заявил, что планирует совершить взрыв торгового центра. Охранник воспользовался кнопкой экстренного вызова правоохранителей, мужчина заметил это и выбежал на улицу.

"Сотрудники вневедомственной охраны уточнили приметы незнакомца и приступили к осмотру прилегающей территории. Разыскиваемый вскоре был обнаружен недалеко от того же торгового центра. Росгвардейцы <...> задержали его, задержанным оказался уроженец Башкортостана 1986 года рождения, приехавший в Набережные Челны на заработки", - говорится в сообщении.

При личном досмотре у мужчины изъяли устройство, похожее на ручную гранату. Мотивы своего поступка гражданин объяснять не стал. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что похожий на гранату предмет является муляжом.