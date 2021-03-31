Суд приговорил к 12 годам колонии россиянина Петушкова по делу о госизмене

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московский городской суд назначил 12 лет колонии гражданину России Сергею Петушкову, признав его виновным в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд признал виновным С. В. Петушкова в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Уголовное дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в нем присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно", - сказал собеседник агентства.

В ходе прений сторон прокурор просил назначить подсудимому 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции в установленный законом срок.

Уроженец Одинцовского района Подмосковья 36-летний Сергей Петушков был арестован 25 июня 2019 года. Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела 25 февраля. В ходе предварительного слушания мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена ему до 8 августа. Детали уголовного дела не известны, все заседания проходили в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Это уже пятый приговор по статье о госизмене в российских судах за последние три месяца. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей и с ограничением свободы на срок до двух лет. Однако, как следует из примечания УК РФ, лицо, совершившее преступления, предусмотренные в том числе статьей 275, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ и если в его действиях не содержится иного состава преступления.