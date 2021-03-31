Дом в Зеленодольске, пострадавший от взрыва газа, восстановят

КАЗАНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Дом в городе Зеленодольск (Татарстан), пострадавший в результате взрыва газа, будет частично разобран и восстановлен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Зеленодольского муниципального района Татарстана по итогам встречи главы района и мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева с жильцами в штабе.

"[Афанасьев] заверил, что с каждым жильцом будет проводиться индивидуальная работа. Также градоначальник сообщил, что часть дома с 5 по 9 этаж будет разобрана и восстановлена", - говорится в сообщении.

Он заявил о необходимости "в кратчайшие сроки поставить туда подрядчика, чтобы работы уже начались". Часть жильцов, по словам Афанасьева, проживает у знакомых, родственников, в санатории "Волга", будет рассмотрен вариант предоставления жилья из маневренного фонда или по линии Госжилфонда, "все это - в индивидуальном порядке".

"Гендиректор управляющей компании, которая обслуживает дом № 39а по улице Ленина (многоэтажка, где произошел взрыв газа, - прим. ТАСС), сообщил жителям, что начиная с марта и до заселения в свои квартиры им не будут выставлены счета за коммунальные услуги. По словам Олега Анисимова, ведутся переговоры с ресурсоснабжающими компаниями, чтобы от них не поступало начислений. Также начиная с момента происшествия счета не придут за телефон, интернет и телевидение", - говорится в сообщении.

Штаб начал работу в Центре культуры, искусства и народного творчества им. Горького. Специалисты оказывают жильцам поддержку, в частности по допуску в свои квартиры, чтобы забрать необходимые личные вещи.