В Хибинах погиб турист

МУРМАНСК, 31 марта. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку из-за гибели туриста 1991 года рождения в горном массиве Хибины в Мурманской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

"В Апатитах проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в Хибинах", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что 27 марта три жителя Санкт-Петербурга находились в районе цирка ВМФ горы Айкуайвенчорр в Хибинах, недалеко от городов Кировск и Апатиты. В условиях плохой видимости один из мужчин пропал, после чего его знакомые связались со службой спасения. Спустя некоторое время его тело обнаружили под склоном горы. Группа находилась на запрещенной к посещению стороне склона.

Ранее в горах Мурманской области во время лыжного похода погибла девочка 2008 года рождения, которая входила в состав организованной тургруппы из Санкт-Петербурга. Руководителю группы предъявили обвинение по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека").