В Москве задержали еще одного подозреваемого в нападении на силовика на акции 23 января

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правоохранители задержали участника несанкционированной акции протеста 23 января в Москве Александра Федерякова, которого подозревают в нападении на одного из силовиков во время этого мероприятия. Об этом ТАСС рассказал адвокат Александр Борков.

"По предварительным данным, мой подзащитный, задержанный Федеряков проходит подозреваемым по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Однако я пока только пытаюсь попасть к следователю, чтобы понять все детали того, какие претензии у него есть к Федерякову", - сказал адвокат. Ранее в квартире подозреваемого прошел обыск.

Согласно данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Федеряков - уроженец Томска, 1984 года рождения, который постоянно проживает в Москве. Он работает в IT-сфере.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. 2 февраля, после решения суда о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное, группы людей также собрались в центре столицы и устроили несанкционированные митинги. Правоохранители во всех случаях предупреждали, что акции незаконны. Только в ходе акции в Москве 23 января были задержаны почти 2 тыс. человек.